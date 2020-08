La course de 42,195 km, qui passe chaque année devant les lieux emblématiques de la capitale (départ sur les Champs-Elysées, Opéra, Bastille, Notre-Dame, Tour Eiffel...), initialement programmée le 5 avril, avait été reportée à deux reprises (au 18 octobre puis au 15 novembre) pour cause de crise sanitaire.

"ASO se voit dans l'obligation, en accord avec la Ville de Paris, d'annuler les éditions 2020", explique l'organisation. "Les deux événements avaient été reportés à l'automne suite à l'annulation du semi-marathon la veille même de son déroulement (normalement le 1er mars) alors que les concurrents étaient en train de récupérer leurs dossards. Devant l'impossibilité pour beaucoup de participants de se rendre disponibles pour ces épreuves et notamment ceux, nombreux, venant de plusieurs pays étrangers et se heurtant aux difficultés actuelles de voyages, il a été décidé de donner rendez-vous à tous les passionnés de la course à pied en 2021."

"Les concurrents enregistrés cette année sont, s'ils le souhaitent, d'ores et déjà inscrits pour les éditions de 2021", a également indiqué l'organisation.

Programmé le 18 octobre, le semi-marathon de Paris est lui aussi annulé pour les mêmes raisons.