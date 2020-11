La 40e édition du marathon de Rotterdam était initialement prévue en 2020 mais n'avait pas pu être organisée à cause de la pandémie de coronavirus.

C'est cette même raison qui a poussé les organisateurs à repousser la course de six mois, du 11 avril au 24 octobre 2021. "Nous ne voulons pas donner de faux espoirs aux participants mais de la clarté", a précisé l'organisateur Mario Kadiks. "La santé prime toujours. Et la chance qu'un grand événement qui amène du monde comme le marathon de Rotterdam peut se dérouler sereinement est plus grande en octobre qu'en avril."

Les 17.000 dossards pour la course de 42,195 kilomètres, initialement prévue le 5 avril de cette année, resteront valables jusqu'au 24 octobre 2021