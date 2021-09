Reportée à plusieurs reprises, la 40e édition pourra se tenir dans un peu plus d'un mois

"C'est une nouvelle fantastique pour les milliers de coureurs et toutes les autres personnes impliquées dans le marathon de Rotterdam."



Ce fut là la première réaction de Mario Kadiks, PDG de l'organisateur Golazo, à l'annonce de l'autorisation des autorités pour l'organisation de la 40e édition du marathon de Rotterdam le dimanche 24 octobre prochain.

"Nous l'espérions tous. Je suis toujours resté optimiste, mais quand même. Après la décision des autorités d'abolir la règle du mètre et demi aux Pays-Bas à partir du 25 septembre, il s'agit d'une nouvelle étape importante", a déclaré Kadiks à propos de ce feu vert donné à son organisation.

Sauf circonstances imprévues, rien ne s'oppose donc à la tenue du 40e marathon de Rotterdam. "Nous allons maintenant régler les détails avec la Ville, pour assurer un parcours fluide et sûr. Ceci est possible avec quelques ajustements. Tout comme nous, les coureurs ont dû attendre longtemps pour obtenir cette confirmation. Mais désormais on y est."