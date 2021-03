Le 24 mars prochain sera dévoilé par Inov-8 la première chaussure de course à pied au monde à présenter une mousse améliorée au graphène, appelée G-FLY.

Pour rappel, Inov-8 fut déjà, en collaboration avec l’université de Manchester, le premier acteur à utiliser le graphène en 2018, avec le lancement d’une semelle améliorée au graphène. Avec pour effet de proposer une accroche particulièrement efficace tout en ne négligeant pas la résistance.

Le graphène est considéré comme le matériau le plus solide de la planète. 200 fois plus résistant que l’acier, il est également le matériau le plus fin au monde et offre une flexibilité étonnante. Pour cette nouvelle chaussure annoncée au printemps, dont les autres éléments n’ont pas encore été dévoilés, ce matériau sera introduit directement dans la mousse sous le pied avec pour objectif avoué d’améliorer les performances des coureurs de trail, mais aussi d’ultramarathon.

"C’est une chaussure qui annonce l’avenir du trail", affirme, évidemment ambitieux, Wayne Edy, qui a fondé Inov-8 en 2003 et qui est désormais de retour à la tête de la marque.