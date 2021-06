En trail, encore plus qu’en course sur route, il est impossible de comparer une performance à une autre sur base des simples infos que fournit habituellement un classement, c’est-à-dire la distance et le chrono.

Sur les sentiers, le dénivelé joue en effet un rôle considérable dans votre allure, mais aussi la technicité du parcours ou encore l’état du terrain.

L’objectif, réussi, était de pouvoir attribuer à chaque résultat un indice de performance permettant d’établir un classement national digne de ce nom. Pour pouvoir comparer ses propres performances au fil du temps mais aussi pouvoir se positionner par rapport aux autres amateurs de cette discipline au succès toujours croissant.



Des nouveautés qui font la différence

Depuis, le concept en a fait du chemin et les algorithmes se sont perfectionnés. Tentant de se faire une place en France et aux Pays-Bas, Betrail.run a désormais choisi de proposer, en plus de son offre actuelle, un compte Premium, fruit d’un travail de plusieurs mois. Pour 19,99 € par an, elle vient renforcer une offre déjà abondante (classement, calendrier, statistiques…) mais est loin d’être dénuée d’intérêt pour les traileurs, qu’ils développent une approche contemplative de leur pratique, compétitrice ou ludique. Ou les trois à la fois.

Voici donc trois nouveautés, parmi d’autres, qui ont particulièrement retenu notre attention au sein de cette nouvelle offre.

1. Des traces GPX à gogo

C’est assurément notre plus gros coup de cœur. Betrail, dans sa version Premium, permet désormais à qui le souhaite d’aller télécharger la trace GPX d’une course pour l’effectuer, seul ou avec des amis, lors d’une sortie. Des centaines de traces réunies en un seul lieu et présentées de façon claire et efficace. Une mine d’or !

Le tout en seulement quelques clics. Il suffit, via le moteur de recherche ou le calendrier, de cliquer sur la course de son choix. Une fois dessus, il est possible de télécharger la trace, sauf lorsque l’organisation a mis son veto, le plus souvent en raison de passages sur des portions privées.

Voilà une manière simple et diablement efficace de découvrir des régions en s’assurant d’emprunter des chemins sélectionnés par des connaisseurs ou encore d’analyser de façon approfondie le parcours et les difficultés de sa prochaine course.



2. Votre Temps de course... avant la course

Betrail est fait par des traileurs pour les traileurs. Mais aussi par des amoureux de chiffres pour des fanas de stats. On a pris l’habitude, lors des grands rendez-vous, de voir la plateforme communiquer sur le futur classement de la course avant même que celle-ci ne débute, cela sur base de l’indice de performance et de la liste des inscrits. Désormais, avec son compte Premium, Betrail propose à chacun de simuler sa performance potentielle sur une épreuve.

Là aussi, il suffit de sélectionner sa course et de cliquer sur un bouton. Vous obtenez dans la seconde votre chrono estimé et votre indice de performance. Bien sûr, ce n’est qu’une indication et, selon le terrain de jeu ou votre condition du jour, vous pourriez vous en éloigner. Mais c’est un bon indicateur qui, avec un peu de recul, peut se révéler un sacré atout en plus d’être amusant.

3. Comparez vos performances avec vos amis

L’aspect ludique, au travers des possibilités offertes par les algorithmes, est aussi renforcé avec l’offre Premium de Betrail. Sur votre page personnelle, en plus des stats habituelles, vous pouvez désormais comparer vos performances au fil du temps avec qui vous le souhaitez. Avec les élites comme avec vos amis. Le tout sous l’option Matchup, qui permet de voir que votre copain habituel de course a une forme plutôt descendante, là où la vôtre est sur une courbe montante. Le tout par le biais d’un beau graphique comme Betrail aime à en proposer.

Cela vous permet aussi de voir si la personne qui vous accompagne tient grosso modo la même forme que vous et sera un bon (ou mauvais) partenaire pour vous aider à venir à bout de votre défi.

Une autre option sympa, sous vos stats personnelles, vous indique avec qui vous avez le plus souvent couru sur une même course ou événement. Avec des résultats parfois surprenants donnant une occasion d’aller à la rencontre de coureurs qu’on côtoie régulièrement sans forcément les connaître.