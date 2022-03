L’édition 2022 des Crêtes de Spa, 44e du nom ces 26 et 27 mars, est marquée par des traces trails sur 38 et 59 km complètement renouvelées.

C’est l’un des événements historiques du calendrier de la course à pied en Belgique. Ce week-end, les Crêtes de Spa reviennent, pour la 44e fois déjà. Ce sera, cette fois, sur deux jours avec l’ambition d’accueillir au mieux les nombreux coureurs vu le copieux programme proposant, entre autres, un 10 km, la classique sur 21 km le samedi et deux distances trails (33 et 59 km) le dimanche.

Deux traces trails complètement renouvelées par rapport à la dernière édition en date. Moins de 2% des sentiers empruntés sont en effet communs et les boucles partent dans une toute autre direction, sur l'autre versant au départ de Spa.





Pourquoi ce changement ?

L’organisation, derrière laquelle on retrouve notamment Golazo, avait à cœur d’offrir une nouvelle expérience aux habitués de ce trail. C’est Xavier Diépart, traileur bien connu dans la région, qui a mis à disposition sa connaissance du terrain pour proposer des traces qu’il balisera lui-même et avec son équipe les deux jours qui précèdent l’épreuve avant de prendre part au… 59 km le dimanche. Un week-end bien chargé qui réussit au Spadois puisqu’il a déjà décroché le 55 km en 2017 et s’était imposé en 2021 sur le 33 km lors d’une édition particulière, crise sanitaire oblige.

Toute la difficulté fut de jongler avec les restrictions et autres impératifs toujours de mise lorsqu'il s'agit de proposer de nouvelles traces à destination des coureurs en forêt.



Les similitudes

Si les parcours ne sont plus les mêmes, les distances sont, elles, restées globalement identiques. On parle toujours d’un 33 et d’un 55 km, même si ce dernier affiche en réalité 59 km. Les dénivelés proposés sont respectivement de 1050 mètres de D+ et de 1940 mètres de D+. "Soit des ratio km/D+ équivalents à ce qui était de mise par le passé", souligne Xavier Diépart.

© Crêtes de Spa



Les spécificités des nouveaux parcours.

Le 59 km affiche clairement une double identité. Avec une première moitié d’épreuve faite d’une succession de côtes et de relances, notamment à travers le bois de Staneux. "Une partie très jouette, de vraies montagnes russes", s’enthousiasme Xavier Diépart.

La seconde partie, après La Reid puis la séparation des deux tracés après Winamplanche, est faite d’une longue ascension continue suivie d’une portion plus roulante, avec des chemin forestiers plus larges où les meilleurs pourront lâcher les chevaux. Il faudra cependant en garder sous le pied pour les deux dernières bosses avant de rejoindre Spa, après avoir flirté avec le territoire de Stoumont souvent emprunté par les amateurs des parcours Extratrail.

Le 33 km évitera cette portion dite "roulante", tout comme quelques bosses supplémentaires dans le bois de Staneux.

© Crêtes de Spa



L’avis de Xavier Diépart

"Je ne vous cache pas que j’adorais l’ancien parcours. Mais j’affectionne aussi celui-ci. Le bois de Staneux, c’est mon terrain de jeu habituel. Il y a vraiment moyen de prendre son pied pour les amoureux du trail à la belge. Il y a aussi des coins où je me suis dit "waaw" en courant sur la seconde partie. J’ai envie de dire que l’ensemble est légèrement moins technique que la précédente trace, mais mon avis est peut-être biaisé par ma très bonne connaissance de la région. L’ADN reste, dans l’ensemble, identique, si ce n’est qu’on propose une découverte de l’autre versant au départ de Spa. Je pense que les meilleurs iront vite en tout cas. Sous les 4h30 pour la gagne pour le 59 kilomètres."