Après deux annulations (2020 et 2021) ayant pour cause la pandémie, le Ohm Trail devrait être de retour en 2022 avec une bonne nouvelle dans la besace: l’organisation aqualienne sera le théâtre des deux championnats de Belgique de trail (normal et long).



C’est une bonne nouvelle qui ne devrait pas étonner les initiés dans la mesure où l’organisation liégeoise avait postulé, et obtenu, la tenue de ces courses aux écussons ces deux dernières années.

Concrètement, la date retenue sera le 4 juin 2022.

Cinq distances seront proposées: 10 km, 24 km, 35 km (championnat de Belgique), 55 km et 80 km (championnat de Belgique).



Les parcours seront quasi à l’identique de ce qui a été proposé par le passé. Pour ce qui est du 80, qui se tiendra pour la première fois, il sera tracé dans le même esprit, à savoir... difficile. La plupart des chemins du 55 seront empruntés.

Les courses distribueront des points Itra (de 1 à 4, pour les distances allant de 24 à 80 kilomètres).

Les pré-inscriptions seront ouvertes le 24 décembre prochain.