Initialement prévu en juin dernier, lors des jours les plus longs de l’année, le premier Sun Trail Project aura finalement lieu ce vendredi 8 octobre en soirée à La Hulpe, au cœur du Parc Solvay.

Le concept se veut à la fois simple, original et convivial dans un calendrier running où les courses se succèdent à un rythme effréné en cette période. Sur une trace faite de relances et de "singles" d’une longueur de 6 km pour 170 mètres de dénivelé positif, les équipes devront se présenter à trois coureurs, dont au minimum une femme ou un homme.

La première boucle, à 19 heures, sera à effectuer seul(e), la seconde à deux, tout comme la troisième mais avec une autre paire. Enfin, l’ultime boucle devra être faite avec tous les membres de l’équipe. Chacun des coureurs ou coureuses devra donc accumuler entre 12 et 24 km lors de la soirée.

Amusement et convivialité

S'il fera clair au moment du départ, la nuit tombera progressivement en cours d'épreuve. Lampes et bougies prendront alors place sur le parcours. A signaler qu’un verre de bulles attendra chaque participant à l’issue de l’ultime boucle alors qu’une animation micro est prévu par l’humoriste belge Kostia.

"L’objectif est simple", soutient Patrick Van Gasse, qui espère accueillir une cinquantaine d’équipes à La Hulpe après avoir longtemps été aux commandes de La Bouillonnante. "S'amuser, retrouver l'esprit de la fête et passer un bon moment ensemble."

Plusieurs classements seront établis. Celui des équipes avec une dame, celui avec deux dames et, enfin, celui des équipes déguisées, sur le thème "La vie de château".

"L’objectif n’est pas du tout de faire une nouvelle Bouillonnante dans le Brabant wallon", nous indiquait Patrick Van Gasse lors de la présentation de son concept au printemps dernier. "Le lieu ne s’y prête pas et nos envies ne sont plus celles-là. On veut proposer un concept différent de ce qui existe, dans une ambiance sympa et avec un esprit de compétition moins poussé. Vu le contexte de ces derniers mois, je pense que beaucoup sont en demande de ce type de format."

L'édition 2022 en juin

Les fonds récoltés lors de cette soirée permettront de continuer à aider certaines causes, notamment auprès de l’enfance en difficulté, qui tiennent à cœur des membres de La Bouillonnante Asbl.

Les inscriptions seront encore possibles sur place jusque 18h30 ou, au préalable, via www.suntrailproject.be.

La 2e édition, en 2022, reviendra en juin, comme initialement prévu avant que le contexte sanitaire ne vienne perturber les plans.