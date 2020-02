La 17e édition du Brussels Airport Marathon & Half Marathon se déroulera le dimanche 4 octobre sur un tout nouveau parcours.

Nouvel élan pour le (semi) Marathon de Bruxelles, qui se tiendra en 2020 le dimanche 4 octobre. Fini le départ et l'arrivée au Parc du Cinquantenaire qui, ces dernières années, donnait à cet événement des allures de 20 Km de Bruxelles en automne. Désormais, le coup d'envoi sera donné depuis l'Atomium et l'arrivée aura lieu au sein même du stade Roi Baudouin.

Le Brussels Airport Marathon fera en outre office de Championnat de Belgique de marathon en 2020.

“Le Marathon de Bruxelles est un événement sportif national et international majeur”, souligne Benoit Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles. “Il est une invitation à tous les marathoniens du monde à venir découvrir la ville mais il contribue, aussi, à faire bouger les Bruxelloises et Bruxellois en leur lançant un défi : celui de parcourir 42.195 km au rythme des rues et des parcs de Bruxelles. Cette édition 2020 est marquée par un formidable renouveau. Je me réjouis que cet événement sportif trouve sa place dans le paysage de la capitale de l’Europe et continue à faire rayonner notre ville.”

Tous les détails du parcours ainsi que l’horaire précis seront dévoilés par l'organiation dans quelques semaines.

Ouverture des inscriptions dès ce vendredi 26 février à 16h