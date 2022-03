Au-delà des quatre défis sportifs individuels que s’est lancés François Dutry, il souhaite donner une dimension sociale et nationale à son Ultra Challenge avec la création d’une équipe pour les 20 km de Bruxelles le dimanche 29 mai 2022, toujours au profit de la Fondation contre le cancer. "L’objectif est de marquer l’histoire en formant la plus grande équipe (plus de 1970 participant(e) s) de marcheurs et coureurs jamais vue sur vue sur les 20 km de Bruxelles", nous explique François Dutry, déterminé à réussir son pari.

Ces 20 km de Bruxelles programmés en mai prochain seront d’ailleurs le point de départ de cet Ultra Challenge. "J’ai réfléchi à quel événement pourrait avoir le plus d’impact pour le lancement de mon challenge. Et quoi de mieux que les 20 km de Bruxelles, le plus grand événement sportif amateur en Belgique pour débuter ? J’ai donc pris contact avec les organisateurs qui m’ont donné un écho positif."

Un défi qui ne sera pas ultra de par sa longueur, mais bien de par la taille de son équipe et de la logistique à mettre en place. "Monter la plus grande équipe de l’histoire des 20 km de Bruxelles est un sacré défi, qui demande une grande organisation. Je remue tous les réseaux pour atteindre ce doux rêve de dépasser la barre des 2 000 personnes rassemblées pour soutenir la Fondation contre le cancer."

Et il ne faudra pas spécialement être un coureur aguerri pour rejoindre l’équipe. "Les délais passent de 4 à 5 heures cette année, ce qui va permettre à un grand nombre de marcheurs de se joindre à nous."

Catherine Lallemand comme ambassadrice

Le tout, soutenu par une ambassadrice de renom. "Catherine Lallemand sera l’ambassadrice de l’équipe Ultra Challenge pour les 20 km de Bruxelles. C’est une sacrée plus-value de pouvoir compter sur le soutien de la reine des 20 km. Une athlète connue et reconnue dans le milieu dont le soutien et la notoriété seront précieux."