Chaussures de course : l’Alphafly Next% répond parfaitement aux nouveaux critères techniques édictés.

Le marathon de Séville qui s’est tenu ce dimanche 23 février a achevé de convaincre les derniers sceptiques : oui, il se passe quelque chose d’étrange au royaume de la course à pied. Avec 30 hommes sous les 2h11, 19 sous les 2h09 et 14 sous les 2h08 - c’est seulement la deuxième fois que cela se produit, après le marathon de Dubaï... un mois plus tôt - les résultats ont de quoi interpeller. Il n’y a plus seulement la vitesse, il y a désormais, aussi, la densité.