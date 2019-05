Quarante ans après le premier départ donné sous l'Atomium, ils seront des milliers le dimanche 19 mai au Parc du Cinquantenaire. L’événement est limité à 40.000 participants et 2.000 handisports, représentant plus de 130 nationalités.

La 40e édition des 20 Km de Bruxelles aura lieu le dimanche 19 mai à partir de 10h, une semaine avant la date habituelle de l’événement en raison des élections de la fin du mois. Sur la ligne de départ, 49 participants qui n’auront raté aucune édition et qui afficheront un maillot jaune « Tour Ensemble » à quelques semaines du Grand Départ du Tour de France à Bruxelles.

Ceux-ci s’élanceront, comme quelque 40.000 autres participants, au signal du Roi Philippe, dont la présence pour donner le coup d’envoi de cette édition anniversaire a été confirmée ce mardi par le Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion (SIBP)

Cette année, plus de 60% des participants représentant 650 équipes, lèveront une nouvelle fois des fonds pour des projets humanitaires ou des œuvres caritatives et participent ainsi au rayonnement des "20km". Les équipes les plus importantes sont: Running for Europe, Rikolto, Red Cross Team, Legal Run et Total. Au sein du peloton, également 2.000 handisports (qui s’élanceront à 9h35)

700 bénévoles

Cette édition anniversaire sera particulièrement festive, tant sur le parcours qu’à l’arrivée. De nombreuses surprises attendent les participants. Comme les années précédentes, la campagne « Run for Zéro » sensibilise les participants à écouter le rythme de leur corps.

Au total, plus de 700 bénévoles seront mobilisés pour l'accueil des participants.

Les participants sont invités à retirer leur dossard au bureau du SIBP (situé rue de la Chapelle 17 à 1000 Bruxelles du lundi au vendredi de 9 à 18 heures et le samedi de 10 à 17 heures). Dès le vendredi 17 mai, les bureaux déménagent au Cinquantenaire pour accueillir les participants de 10 à 18 heures et le samedi de 10 à 17 heures. Le retrait du dossard le jour de la course est réservé aux participants qui arrivent de l'étranger.