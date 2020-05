Le Souverain a rejoint les quelque 11000 participants au Covid19km challenge.

Le Covid19km challenge consiste à courir ou marcher la distance de 19 kilomètres en une semaine. Ce challenge a commencé le samedi 2 mai à 9 heures et se terminera le dimanche 10 mai à 18 heures. Chaque participant est évidemment invité à relever ce défi près de chez lui, dans le strict respect des consignes de sécurité. La performance n’entre pas en ligne de compte. Le nombre de séances pour arriver au total des 19 kilomètres est illimité.

Objectif? Les inscrits au challenge s’engagent à soutenir l’action “Robin Food”, une initiative de l’entreprise sociale “enVie atelier” et de quatre partenaires. enVie est une start up sociale qui prépare des soupes avec des surplus alimentaires en formant des personnes éloignées de l’emploi. Le montant de l’inscription équivaut à la production de trois litres de soupe à distribuer aux plus démunis. Le prix d’inscription 2,65 euros (prix d’un litre) x 3 = 7,95 euros. La totalité de ce montant est consacrée au projet. Bien entendu, il est toujours possible de faire un don plus important.

Après seulement 6 jours, le challenge a généré un énorme enthousiasme dans tout le pays. On compte plus de 11.000 participants ce qui permettra la mise en production de 46.000 litres de soupe.

Et depuis ce mercredi, le challenge compte un nouveau parrain de choix en la personne du Roi Philippe. Amateur de course à pied, on se souvient qu'il avait pris part en 2014 aux 20 Km de Bruxelles

Notre Souverain avait contacté enVie la veille lors d’une vidéoconférence pour encourager enVie et le projet Robin Food et s’est inscrit au covid19km dans la foulée. Mieux encore : lors de son inscription, le Roi a également fait personnellement un don de 100 litres de soupe qui sera versé au total de l’opération.

De nombreux autres parrains et marraines soutiennent l’initiative comme Nafissatou Thiam, Romeo Elvis, Maxime Monfort, le Professeur Pascal Delwit ou encore l’épidémiologiste Yves Coppieters.