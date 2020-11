Le running a toujours plus la cote: voici nos conseils pour bien courir (PODCAST) Running34:57 Thibaut Hugé Notre expert running Thibaut Hugé a invité Andrea Braga, grand spécialiste de l'endurance. Ensemble, ils vous distillent leurs meilleurs conseils dans un grand format podcast. © JC Guillaume

Le running a toujours plus la cote: voici nos conseils pour bien courir (PODCAST)

C'est l'un des plus grands spécialistes de l'endurance que l'on peut trouver en Belgique. Andrea Braga est titulaire d’un Master 2 en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) spécialité entrainement, préparation physique et management du sportif et s'est également formé en nutrition et kinésithérapie. Avec une passion commune à toutes ses compétences: repousser ses limites, le plus souvent dans des trails.



Qui de mieux placé que lui pour donner des conseils aux (de plus en plus) nombreux amateurs de running ? Ce grand format podcast est divisé en quatre grandes thématiques: l'endurance, l'entraînement, la récupération et la gestion des blessures.