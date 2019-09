Le dimanche 6 octobre, plus de 10.000 participants, originaires de plus de 60 pays différents, prendront le départ de l’une des différentes distances du rendez-vous bruxellois.



Le (semi) marathon de Bruxelles, qui aura lieu le dimanche 6 octobre, renforce ses efforts pour devenir un événement plus écologique. Une série de mesures vise ainsi à réduire de moitié la quantité totale de déchets.

”En compagnie de nos coureurs et partenaires, nous souhaitons prendre nos responsabilités et avons pour objectif une sérieuse réduction de la quantité de déchets”, souligne Greg Broekmans, de Golazo sports. “Nous ne nous contenterons pas de bannir les gobelets en plastique jetables aux stands catering, mais prenons également des mesures pour sur le parcours. Année après année, nous ajouterons ainsi des mesures supplémentaires”.

L'organisation annonce ainsi dix mesures devant favoriser l'éco-responsabilité de l'événement, avec pour objectif de réduire de 50% au moins la quantité totale de déchets.





> Plus de bouteilles d’eau aux ravitaillements

La compagnie des eaux Vivaqua met son installation de distribution d’eau à Bruxelles à disposition des coureurs afin de leur fournir de l’eau potable aux points de ravitaillement. Aucune eau ne devra donc encore être distribuée en bouteille PET.





> L’utilisation de gobelets ou bouteilles réutilisables encouragée

L’organisation prévoit de nombreux stands en eau gratuite sur le site de l’événement. Mais sur le parcours aussi les participants auront l’occasion de remplir leur propre gobelet ou bouteille. Cette démarche sera vivement encouragée. L’organisation tente ainsi de limiter le plus possible le nombre de gobelets en carton.





> Plus de gobelets en plastique

Les gobelets prévus aux ravitaillements sont tous en carton recyclé.





> Tri des déchets

Le plastique avec le plastique, le papier avec le papier,… Des conteneurs à déchets séparés seront donc installés au Parc du Cinquantenaire.





> Plus de sacs en plastique ou de goodie bags

De très nombreux marathons donnent aux participants un sac en plastique afin d’y consigner leurs affaires durant la course. A Bruxelles, les participants apportent tout simplement leur propre sac de sport au point de consigne. Aucun goodie bags ne sera en outre distribué.





> Collecte séparée des bouteilles PET

Elles seront récoltées séparément et donc recyclées en mobilier urbain.





> Volvo Cars Belgium adepte du plogging

Le CEO et les collaborateurs de Volvo Cars Belgium effectueront du plogging (combinaison de jogging et de ramassage de déchets) lors du mini-marathon en compagnie de quelques-uns de leurs ambassadeurs. Tout en courant, ils ramasseront ainsi déjà les déchets et le plastique sur et autour du parcours.





> Pas de plastique aux stands catering

Aucun gobelet, assiette ou couverts en plastique ne seront utilisés dans le grand village catering sur le lieu de départ et d’arrivée. Les bières seront servies dans un verre tandis que la nourriture sera emballée dans du papier ou du carton.





> Plus d’aluminium à l’arrivée

A partir de cette année, les traditionnelles couvertures en aluminium maintenant les participants au chaud seront interdites à l’arrivée. Les sacs de sport des participants se trouvent proches de l’arrivée afin que les participants puissent rapidement se changer avec leurs propres vêtements.





> Accès en transports en commun

Le départ et l’arrivée se situent au Parc du Cinquantenaire et sont donc faciles d’accès en transports en commun (train & métro). L’organisation insiste auprès des participants de venir en transports en commun. Un plan est également établi pour les supporters afin de suivre les marathoniens en métro.