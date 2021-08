Cette fois, ça y est ! Sauf improbable retournement de situation, l’Harmonie Mutuelle Semi Marathon de Paris envahira les rues de la capitale française le dimanche 5 septembre. Avec, un vrai plus pour les runners, un parcours inédit.

La crise du coronavirus n’est pas encore totalement maîtrisée mai l’avancée de la vaccination et des mesures sanitaires acceptées par les participants permet (enfin) à ce rendez-vous incontournable d’avoir lieu. Car à deux reprises, le semi marathon parisien avait dû être annulé. En dernière minute, le 2 mars 2020 lorsque la malheureuse sanction était tombée la veille de l’événement alors que la plupart des 40.000 participants avaient déjà rallié Paris. Reprogrammé en septembre, il avait dû la mort dans l’âme se muer en version virtuelle qui a par ailleurs connu un beau succès.

Ce dimanche 5 septembre, c’est le retour à la vie presque normale puisque les runners devront montrer leur passe sanitaire avant de prendre possession des rues et des boulevards traditionnellement occupés par la circulation.

Après un départ donné au Château de Vincennes et à Bercy, direction le cœur historique de Paris : l’Ile Saint-Louis et la Cathédrale Notre-Dame actuellement en cours de rénovation. Direction quai d’Austerlitz pour aller rejoindre via le pont de Tolbiac le bois de Vincennes son zoo et son hippodrome.

Après près de dix kilomètres dans ce coin verdoyant de Paris, retour dans la ville via la Porte Dorée et le boulevard de Bercy. Le quai des Célestins et de la Rapée vous ramènent à l’arrière de l’Hôtel de Ville. Le dernier coup de rein se donne sur la ligne droite de la rue de Rivoli pour une arrivée à la place de la Bastille.

Pas question de miser tout sur la performance (même si les runners aiment toujours se jauger par rapport à leur chrono…). Vous pouvez opter pour le jogging entre amis ou en famille et une balade au cœur d’un des plus beaux décors de semi marathon.

Rendez-vous à Paris le 5 septembre. Ou pour une version virtuelle si vous le souhaitez sur 5, 10, 15 km ou le semi marathon.

Renseignements et inscription sur www.harmoniemutuellesemideparis.com/