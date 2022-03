Nathalie Renard, sexologue elle-même sportive, détaille les liens, positifs ou négatifs, qu’il peut y avoir entre la pratique de la course à pied et notre sexualité.

Quel est l’impact de la course à pied sur notre vie sexuelle ? Explosion des sens ou libido en berne ? La question mérite d’être posée tant elle implique deux des fondements de notre vie, l’un étant d’ordre naturel, l’autre relevant plus de la doctrine spiridonienne qui affirme que "la course à pied est la plus importante des choses secondaires".

Plus je cours, moins j’ai envie ? Quels sont les dangers d’une pratique sportive trop assidue ? Beaucoup d’interrogations tant le sujet nous concerne (presque) tous et nous intéresse. Nous avons fait le tour de la question avec Nathalie Renard, périnologue-sexologue à Marche, ainsi qu’à la clinique de la sexualité de Mont-Godinne. Coureuse à pied elle-même, elle reçoit de nombreux coureurs et coureuses à son cabinet.

Si l’on se place au niveau d’une pratique modérée de la course à pied, avec environ 3 à 4 sorties par semaine de 40 à 45 minutes en endurance, quels sont les bénéfices physiques directs en lien avec la libido ?

"C’est bon au niveau cardio-vasculaire ainsi que de la circulation sanguine. Sur ce dernier point, je n’ai pas besoin de vous faire un dessin (...)