On ne compte plus les livres sur la pratique du trail et de la course à pied. Avec quelques chefs-d’œuvre mais aussi (et souvent) d’abord un besoin pour celui qui a vécu une aventure de la partager plutôt que de réellement enrichir une offre pléthorique.

Les bandes dessinées sur le sujet sont, elles, beaucoup plus rares. En 2019, les Editions Ultra BD, qui proposent des livres et bandes dessinées en lien avec le trail running, avaient déjà édité "La Diagonale des Fous", qui suivaient 4 personnages sur la course phare du Grand Raid de la Réunion. Après cette première vendue à 3000 exemplaires, l’auteur et éditeur, Fabrice Cifré, vient de publier "Le Tour du Mont-Blanc" en ce début de mois de septembre.

Les 4 mêmes personnages que lors de l’aventure à la Réunion se retrouvent ici au départ de Chamonix, pour boucler en mode rando-course les 170 km autour du Mont-Blanc dans le cadre d’un entraînement sur le tracé de l’UTMB.

La proposition est alléchante et dans l’air du temps. Et offre au final un bon moment de détente. Dans les faits, de Chamonix à Chamonix, nous sommes cependant quelque peu restés sur notre faim. Certes, la bande dessinée n’a pas la prétention de nous faire vivre autre chose que ce parcours prisé par les randonneurs autour du Mont-Blanc. Mais on a regretté à la lecture l’absence d’une réelle intrigue, si ce n’est le suivi linéaire de leur périple, étape après étape. Certes, il y a bien un soupçon de début d’histoire d’amour entre deux d’entre eux ou encore la mise en avant de la difficulté à laisser les tracas du quotidien de côté, mais ça ne va pas beaucoup plus loin.

Des paysages qui captivent

La BD permet néanmoins aux curieux comme aux fanas de trail de se plonger dans l’atmosphère montagnarde des lieux et de vivre les habituels coups de fatigue, hallucinations ou conditions atmosphériques changeantes que l’on rencontre lors d’un tel périple. Enfermées dans la nécessité de boucler 170 km en une cinquantaine de pages, ces thématiques ne sont cependant abordées qu’en surface alors qu’on a l’habitude de dire qu’il y a autant d’histoires sur un ultra trail qu’il y a de participants.

Du côté du dessin, certains paysages captivent véritablement. Et nous replonge dans l’ambiance des lieux. Ces vignettes sont intelligemment mises en avant dans la BD, tels des tableaux. On s’est arrêté avec bonheur sur la magnifique vue qu’offre le Lac Combal du côté italien du parcours, ou encore sur celle qu’offre le sommet du Grand Col Ferret sur la Suisse, mais aussi sur le spectacle face aux montagnes proposé par le refuge Bertone, tout ceci étant parfaitement retranscrit au même titre que de nombreux détails qui font la particularité des nombreux refuges croisés sur le parcours. Bref, on s'y croirait presque.

On notera aussi que les non initiés à l’ultra trouveront dans les dialogues et les rencontres certains conseils de base pour rêver ou préparer un futur périple, là où les habitués auront sans doute cette impression que certaines thématiques sont abordées trop légèrement.

Le Tour du Mont Blanc (Editions Ultra BD), disponible depuis le 10 septembre 2021 en librairies et à la Fnac. Prix : 15,95€