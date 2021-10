Faire de Gembloux et de son environnement globalement plat et campagnard une terre de trail n’était pas un pari réussi d’avance. Mais le Trail de l’Orneau a rapidement réussi à positionner le nord de la province de Namur sur la carte du trail belge et peut fêter ce dimanche sa 10e édition avec une certaine fierté.

Fin 2020, en pleine 2e vague de la crise sanitaire, le rendez-vous avait d’ailleurs été plébiscité par les coureurs lors du Challenge des courses les plus populaires. Chacun était invité à voter avec ses pieds en parcourant le plus de kilomètres pour la course qui lui tenait à cœur. À ce petit jeu, le Trail de l’Orneau avait terminé à la 8e place des courses francophones du pays, tout juste devancé par la Printanière (Erpent) à l’échelle de la province de Namur.

Ce dimanche, plus de 600 coureurs seront à nouveau de la partie depuis Bossière pour prendre part à un concept innovant, anniversaire oblige.

"Nous n’avons pas le dénivelé de certaines communes du sud du pays. Mais nous sommes capables de proposer des parcours forestiers et campagnards plus qu’intéressants", avance Michael Cleve, président du club de triathlon du GTC, co-organisateur de l’événement avec le club de jogging du GaG. "Les liens avec les propriétaires, qui nous permettent le temps de l’épreuve d’emprunter leurs sentiers, sont l’une des clés de la réussite de notre rendez-vous. Sans eux, nous ne pourrions proposer des parcours aussi attractifs. C’est pourquoi nous nous faisons un honneur de respecter les chemins empruntés et, quand l’occasion se présente, de leur donner un coup de main. Avec les années, une vraie relation de confiance s’est ainsi développée."

Accueil et expérience

À Gembloux, même si on a souvent fait le plein, l’objectif n’a jamais été d’attirer un maximum de personnes pour faire rentrer de l’argent. Ici, on accorde une attention particulière à l’expérience proposée et à l’accueil. Et on veut faire bénéficier les acteurs locaux de la réussite de l’organisation. "Ce sont les valeurs fondatrices du Trail de l’Orneau. Et même si ce ne sont plus les membres fondateurs qui sont à la tête de l’organisation, nous tenons à les préserver", reprend Michael Clève.

Cela sera une nouvelle fois le cas ce week-end lors d’une édition anniversaire marquée par des parcours et un concept adaptés. Chacun pourra choisir en cours de route de prolonger son effort au-delà de la boucle initiale de 20 km, pour ajouter 15, voire 25 km, à son menu. Avec, pour tous cette année, un passage dans l’Orneau.

"Proposer 45 km de trail dans la région n’est pas chose aisée. Il y a des zones forestières mais le plus compliqué est de relier ces zones en évitant le macadam. Un objectif que, une nouvelle fois, il serait impossible de réaliser sans les accords avec les propriétaires privés."