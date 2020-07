La montagne est, par définition, le terrain de jeu privilégié des traileurs. Paradoxalement, la Belgique fut plutôt précurseur en matière d’offres d’itinéraires balisés permanents avec, dès 2014, l’inauguration de la station Trail d’Herbeumont et, un an plus tard, des premiers parcours Extratrail à l’est du pays.

Dans les Alpes, le développement de la pratique vers le grand public s’est principalement construit à travers la renommée des grandes organisations, telles que le Marathon du Mont-Blanc ou l’UTMB si on regarde du côté de Chamonix, en France, ou du Trail Verbier - Saint-Bernard dans le Valais, en Suisse.

Mais aujourd’hui, face à l’offre abondante de sentiers et une demande toujours plus importante pour pratiquer le trail, les itinéraires permanents en montagne deviennent une nouvelle façon de séduire un potentiel public durant la belle saison.

Voici quelques jours, Verbier et le pays du Saint-Bernard ont, dans cette logique, ouvert 21 itinéraires balisés de différentes difficultés, pour un total de 415 kilomètres et 33 000 mètres de dénivelé positif. Le tout forme la Destination Trail Verbier - Saint-Bernard, savant mélange de paysages à couper le souffle et d’authenticité régionale au cœur du Valais.