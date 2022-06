Jules-Henri Gabioud, qui fut le plus jeunes vainqueur du Tor des Géants (330 km) à l'âge de 24 ans, connaît chaque recoin des montagnes autour de Verbier, à proximité de La Fouly où il réside.

C'est là que, dans moins d'un mois (8-10 juillet), plusieurs milliers de coureurs s'élanceront pour l'une des 4 courses (26, 45, 76 et 140 km) du Trail Verbier Saint Bernard by UTMB, le plus vieil ultra-trail en terres suisses. Un événement qui intègre le circuit UTMB cette année.

Cette épreuve, le Valaisan de 35 ans la connaît comme sa poche pour y avoir participé 4 fois et remporté deux fois le format le plus long, l'X-Alpine. Celui qui a remporté la PTL 2021 avec son frère dans le cadre de l'UTMB a relevé les particularités de chacun des parcours, des terrains où il emmène régulièrement des passionnés avec sa casquette d'accompagnateur en montagne.





X-Alpine – 140km

"Les organisateurs ont changé le parcours pour donner un caractère très alpin, très technique à cette course et cela m'a trop donné envie de venir. Je me souviens avoir gagné en 2014 avec Ludo Pommeret, on a fini ensemble, main dans la main, il faisait un temps de chien. C'était génial, du partage et puis on s'est entraidé, donc c'était cool. Ce qui me marque, c'est que chaque année les familles viennent voir la course et leur coureur, il y a un joli côté convivial. Pour la préparation, il faut être paré pour du terrain montagnard. Il faut être prêt à encaisser des grosses descentes de plus de 1000 mètres de dénivelé."

Date : 8 juillet 2022

: 8 juillet 2022 Distance : 140km

: 140km Dénivelé : 9300 D+

: 9300 D+ Catégorie de course : 100M

: 100M Départ : Verbier

: Verbier Barrière horaire : 42h

: 42h Running Stones : 4

© UTMB

X-Traversée – 76km

"J'y ai participé dès la première édition en 2009, c'était Dawa Sherpa qui avait gagné. C'était sympa, ça fait drôle d'avoir toute cette fête à la maison à la Fouly. L’X-Traversée est un peu plus accessible que l'X-Alpine, ça reste de bons chemins et cela peut être une préparation idéale pour une CCC. C'est vraiment une belle épreuve de trail running avec des passages où tu peux bien dérouler, des passages dans les alpages et puis des parties un peu plus techniques. C'est plus dur qu'une OCC en termes de distance et de terrain, avec des passages à proximité des glaciers. C'est idéal pour passer un palier entre l'OCC et la CCC. Les Lacs Fenêtre au début de la course est un endroit magique avec le passage au Col du Grand Saint-Bernard et la vue sur le Mont-Blanc, en clin d'oeil à l'UTMB Mont-Blanc."



Date : 9 juillet 2022

: 9 juillet 2022 Distance : 76km

: 76km Dénivelé : 5300 D+

: 5300 D+ Catégorie de course : 100K

: 100K Départ : Fouly

: Fouly Barrière horaire : 27h

: 27h Running Stones : 3 © UTMB