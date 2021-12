Le dimanche 24 avril 2022, soit 196 jours après une édition automnale inédite, les coureurs seront à nouveau réunis pour la 36e édition de l’AG Antwerp 10 Miles.

Comme lors de l’édition du 10 octobre, la Gloriantlaan au Linkeroever accueille le départ et l’arrivée de l'évènement. “Le départ et l’arrivée ont changé de lieu au Linkeroever en 2021. Cela a offert un confort particulièrement apprécié par nos participants. C’est pourquoi nous maintenons cette nouvelle configuration cette année”, explique Greg Broekmans, pour Golazo sports. “L’ambiance au départ, à l’arrivée et sur le parcours fut tout simplement incroyable. Pour un événement de course à pied incomparable. C’est pour cela que les coureurs viennent en très grand nombre au 10 Miles. Et nous nous concentrerons encore davantage sur ce point en 2022.”

La première des quatre vagues s’élancera à 13h30. Avec un passage sur le parcours par les Quais et la Grand-Place notamment. La traditionnelle et célèbre plongée dans les Kennedytunnel et Waaslandtunnel pour l’aller-retour au Rechteroever constitue l’un des autres moments forts de ces 10 Miles.

Un parcours de 6,8 km est également prévu, tout comme une Kids Run (1,8 km)

Au total, plus de 30.000 inscriptions sont attendues sur l’ensemble des distances. Inscription possible dès ce vendredi 10 décembre.

Le programme de la 36e édition de l'Antwerp 10 Miles

Dimanche 24 avril 2022