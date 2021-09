C’était une grande première pour les 20 Km de Bruxelles. Outre l’ouverture aux marcheurs, qui sont partis en queue de peloton, l’épreuve se tient également cette année en mode virtuel. Se tient car l’opération, lancée ce dimanche, se poursuit jusqu’au 19 septembre. L’objectif est de permettre à qui le veut de parcourir la distance depuis le lieu de son choix, en une ou plusieurs fois.

Ce projet a été développé en collaboration avec atlasGO, une jeune start-up belgo-américaine fondée par le Belge Thomas Querton, qui s'est présenté en tutu ce dimanche sur la ligne de départ des 20 Km (en photo). Il s’agit en fait d’une application qui permet d’organiser des événements sportifs, notamment pour les employés de grandes entreprises, tout en récoltant des fonds au profit d’organisations caritatives, asbl ou ONG.

C’est donc avec la double ambition de s’associer avec un événement qui lui tient à cœur et de donner plus de visibilité aux causes qu’il soutient via son projet que Thomas Querton s’est lié cette année avec les 20 Km.

"J’ai eu l’idée d’atlasGO en courant les 20 Km voici 7 ans", rappelle Thomas Querton, qui s’est présenté déguisé avec un tutu vert sur la ligne de départ. "C’est donc un événement qui me tient particulièrement à cœur, même si nous sommes actifs dans toute l’Europe et aux États-Unis. Actuellement, 300 personnes nous ont rejoints de façon virtuelle pour ces 20 Km. Bien sûr, la plupart des gens sont très heureux de pouvoir se retrouver physiquement ici en 2021. Mais l’option virtuelle permet à tous ceux qui veulent prendre part à l’événement depuis l’étranger ou qui veulent simplement éviter la foule de participer quand même. L’idée n’est pas de remplacer l’événement physique, mais d’ajouter une offre supplémentaire qui permet aussi de mettre en avant des associations et de lever des fonds pour elles. Nous avons donc à cœur de continuer la collaboration avec les 20 Km dans les années à venir."