Ce n'est pas une surprise vu l'évolution de la situation sanitaire. Mais c'est désormais officiel. Il n'y aura pas de 20 Km de Bruxelles en 2020.

Initialement prévue le dernier dimanche de mai, la 41e édition avait déjà été reportée à l'automne, à une date qui n'avait jamais pu être officialisée.

Aujourd'hui, l'organisation, qui accueille chaque année environ 35000 coureurs, a dû se rendre à l'évidence face aux nombreuses incertitudes entourant la mise sur pied d'un événement de masse de ce type à moyen terme.

"C'est la décision de la sagesse à partir du moment où nous ne pouvons garantir la sécurité des participants, des bénévoles et du public", avoue, avec tristesse, Carine Verstraeten, pour les 20 Km. "Certains nous disaient d'encore attendre quelques semaines afin d'évaluer l'évolution de la situation mais, en tant qu'organisateur devant anticiper un événement comme les 20 Km, il ne nous était plus possible d'attendre."

La 41e édition des 20 Km de Bruxelles se tiendra donc en 2021, le dimanche 30 mai.