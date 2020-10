Depuis début juin et le premier segment dessiné dans la côte de Piedvache (grand jogging de Verviers), le challenge WeKom met pas mal d'animation parmi les amateurs de course à pied et de cyclisme.

La dernière initiative en date est appelée à faire parler d'elle. Surtout, elle risque d'amener pas mal de candidats car elle touche un gros morceau avec les 4 (ou 2) Cimes du pays de Herve (parcours originel). L'épreuve, annulée dès la fin de l'été, aurait dû avoir lieu le 8 novembre prochain, pour la 35e fois. Elle revient donc sous une autre forme.

"Il y a pas mal de temps que l'idée me trotte en tête", explique Julien Dethier (5 fois sur le podium de l'épreuve, dont une victoire en 2015) qui est, avec son équipier Luc Michel à Herve AC, l'organisateur de ce challenge. "J'ai rencontré les gens derrière cette magnifique course et ils ont marqué leur accord pour que l'édition 2020, annulée pour cause de Covid, soit un challenge WeKom."

Concrètement, les candidats auront entre le 8 novembre et le 6 décembre pour faire leur tentative et placer la barre chronométrique la plus haute possible. Le parcours, long de 33 km pour les 4 Cimes et de 16 km pour les 2 Cimes, est en partie fléché, mais les traces .gpx sont téléchargeables sur la page Facebook des 4 Cimes.

"Oui, il faudra faire attention à la circulation", termine Julien Dethier. "Heureusement, ce ne sont pas des routes chargées en termes de trafic. Surtout, les coureurs ne seront pas le nez dans le guidon comme pour un contre-la-montre de 1 ou 2 km. Ils seront attentifs..."