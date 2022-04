On met souvent en avant le beau côté de la course à pied. Vous bougez, vibrez et rencontrez des gens. Vous voyez aussi de beaux paysages, votre corps se transforme, vous vous améliorez. Bref, vous vous sentez vivre et c’est grisant…

Mais parfois, et même assez souvent, le moins beau côté n’est pas loin. Il se présente comme une sanction à l’excès ou à la non-progressivité. Il s’agit des blessures, que plus de 71 % des pratiquants belges affirment avoir déjà connu à la suite de leur pratique de la course à pied. Un chiffre, selon une enquête réalisée par Belgium Running début 2022, qui est même de 63 % si on ne s’attarde qu’à la seule période des douze derniers mois écoulés.