The Golden Trail world series (GTWS) est un calendrier de compétitions lancé en 2019 par Salomon dans le but annoncé de promouvoir les meilleurs traileurs au monde, professionnels ou non. En raison de la situation du Covid-19, le GTWS a dû travailler sur un nouveau format: le Golden Trail Championship.



En plus de certaines courses qui ont pu se tenir, l'organisation a mis sur pied à travers le monde différentes courses à faire en individuel, avec un classement établi grâce à l'application Strava.

Fin du mois, la finale de cette année 2020 aura lieu - normalement... - aux Açores (28/10 au 1/11). Quatre journées de course (127 km au total) et 100.000 euros à se partager pour une centaine d'hommes et de femmes qualifiés grâce à leurs différents résultats. On retrouvera ainsi le meilleur plateau "trail" de l'année avec Kilian Jornet, Jim Walmsley, Magnini, Laurenstein, Martin, Pommeret...

Dans le lot, surprise: deux Belges.

Soit Nicolas Bucci, qualifié grâce à sa 3e place sur le challenge Salomon franco-belge de 2019, et Florent Caelen, qui est allé chercher en septembre son invitation à La Haye, aux Pays-Bas. Là-bas, sur un parcours d'un peu plus de 30 kilomètre, le marathonien olympique (Rio 2016) a réussi le meilleur temps, devançant son second de près de 8 minutes.