Belgium Running vous livre quelques idées cadeaux pour gâter vos amis runners durant les fêtes



La course à pied est par définition un sport accessible. On a coutume de dire qu’il suffit d’une paire de baskets pour s’offrir une sortie. Mais, dans les faits, les possibilités de se faire plaisir, en équipements divers ou en courses, sont de plus en plus nombreuses. Les fêtes de fin d’année constituent d’ailleurs pour les runners une occasion rêvée de se faire gâter. Et la liste qu'ils envoient au Père Noël masque souvent difficilement leur passion.

Alors, si vous voulez gâter un coureur, on vous propose quelques idées, tout à fait subjectives, de cadeaux que nous avons sélectionnés afin d'être glissés sous le sapin. Des plus abordables aux dernières technologies aux prix fous.

Un bon conseil en guise de préalable. Pour être sûr de ne pas faire d’erreur, écoutez avant tout votre runner avant de passer à la caisse. Les coureurs parlent beaucoup de leur passion et de leur envie. Il est donc relativement aisé de cibler juste. Vous éviterez aussi de glisser des chaussures au pied du sapin, qu’il est difficile d’offrir sans se tromper, sauf à avoir la demande exacte (modèle et taille) de l’intéressé.





Un substitut aux sacs d’hydratation

© Salomon

Les sacs d’hydratation ont envahi les pelotons, même en dehors des trails. Un bon sac dépasse vite les 100 € et peut parfois se révéler encombrant pour une sortie ni trop courte ni trop longue.



Astuce, il existe aussi ce qu’on appelle des « gourdes à main », comme la Salomon Pulse Handheld qu’on peut trouver aux alentours de 35 €. Accessoire pas très répandu chez nous, il s’agit d’une flask classique (fournie) qui se glisse dans un étui à enfiler à une main. A l’usage, le tout s’oublie complètement et permet de boire aisément, dans la continuité du geste du bras même. Bien pensé! On peut également y ranger une carte d’identité, une clé ou encore un billet. Très pratique pour des sorties jusqu’à 2 heures et ergonomique, sauf peut-être en ce qui concerne le remplissage.







Un dossard sous le sapin

© Shutterstock



Vous pouvez aussi tenter de surprendre votre partenaire ou votre ami runner. Par exemple en lui offrant un dossard (et le séjour qui va avec en cas de course à l’étranger...). À condition de s’être assuré au préalable qu’il n’avait rien prévu d’autre comme objectif à ce moment de l’année et que le format de course choisi lui correspond (à ses envies et son niveau). L'envoyer à l'UTMB s'il veut briller sur un marathon, ce n'est pas recommandé.

C’est, pour celui qui offre, la possibilité de se faire plaisir en accompagnant son coureur passionné tout en ayant son mot à dire sur la destination.







Un sac pour tout mettre à la bonne place

© Instinct Trail



Le coureur voyage beaucoup. Pas nécessairement loin mais il emporte avec lui tout une série d’affaires (tenue de rechange, chaussures, ravitaillement...) qui, dans un sac classique, se mélangent. Sans parler des odeurs des vêtements d’après course.

Instinct Trail, marque française qui a pour credo fonctionnalité, accessibilité et ergonomie, propose un sac de 45 litres, à 120 €, hyper pratique , avec une multitude de compartiments et de poches, parfois insoupçonnées, le tout pensé pour le coureur. Il peut se porter et s'agencer de différentes manières, tel un sac à dos ou un sac à main par exemple. Et il peut accompagner dans l’avion sans passer par la soute. Un coup de coeur à découvrir.







Donner un âge aux chaussures

Avec les années et la multiplication des types d’activités (trail, route, boue, endurance, intervalles…), le coureur arrive bien souvent à avoir plus de paires de runnings que de chaussures pour la vie de tous les jours. Chaque godasse a sa propre durée de vie (généralement autour des 1000 km) et, pour les plus "collectionneurs", il est parfois difficile de se faire un réel avis sur l’état d’usure de sa chaussure et de son amorti.

Pour ceux-là, un petit appareil, le Milestone Pod , peut être utilisé et faire l’objet d’un cadeau original pour les fêtes. Outre le fait de donner une multitude d’infos (qualité de la foulée, cadence, type d’attaque, temps de contact au sol, sans oublier les données de course à pied classiques pouvant faire de lui un substitut à une montre de sport connectée), il vous informe du nombre de kilomètres total, en activité ou non, parcourus par votre chaussure depuis que vous l’avez. Cela suppose cependant d’en avoir un par paire de chaussure.

© dr







Textile: offrez-lui de la chaleur

En hiver, il faut surtout protéger ses extrémités quand on court. Bonnets, manchons, pantalons ou leggin, les idées ne manquent pas. Il y a aussi les bouts des doigts. A éviter cependant, les gants classiques, non prévus pour la pratique du sport et dans lesquels on transpire abondamment en cas d’effort.



Une multitude de gants existent sur le marché, à tous les prix. On a relevé une des paires proposées par Salomon, les Pulse Glove U . Un cadeau à 40 € déjà, ce qui n’est pas rien pour une paire de gants, mais qui s’adaptera à tous les efforts et tous les temps. Points forts : un poids léger (55 grammes), des touch screen permettant de manipuler le smartphone sans les retirer et avec un excellent grip à l’intérieur de la main pour saisir ce dont on a besoin.

© salomon





Une montre connectée

Running et technologie font, depuis plusieurs années, la paire. Avec quelques excès. Mais la montre running connectée est désormais le cadeau par excellence.

Tout en haut du haut de gamme, il y a de vrais bijoux de technologie, à prix forts. A l’instar de la gamme des montres connectées Garmin Fénix 6 . Il ne s’agit pas d’une révolution par rapport à la Fenix 5 (qui reste une superbe montre désormais à un prix (un peu) moindre) mais c’est néanmoins une très belle évolution, qui fait un peu près tout ce qui est imaginable en matière de suivi d’activités et d’entraînement. C’est la version Pro, à 699 € (ou Sapphire avec verre incassable à 100 € de plus), qui nous semble la plus intéressante. Avec musique et cartographie intégrées. Une cartographie qui est bluffante, même si la trace proposée jusqu’alors sur les modèles précédents peut amplement convenir, tandis que les données (analyse de forme, d’entraînement, fréquence cardiaque au poignet) sont désormais bien plus fiables, et donc exploitables, que sur le modèle précédent. A souligner aussi une ergonomie encore améliorée.

© garmin



Le top, pour ceux qui veulent mettre le budget. La montre existe même en version Solar, avec un boîtier captant la lumière du jour pour prolonger une autonomie déjà incroyable (949 € tout de même). Reste que, pour trois fois moins cher que le prix de base, il y a moyen de déjà s’offrir un bel objet qui suffira à tous ceux qui ont une pratique dite classique de la course à pied. Chez Garmin ou ailleurs.







Un tour en vélo, même en hiver

Le vélo est un excellent complément à la course à pied. Souci, l’hiver, qui plus est en Belgique, sa pratique est souvent rendue compliquée et dangereuse sur les routes.

Ce n’est pas pour autant que le vélo doit rester au placard six mois durant. Un rouleau - qui permet de rouler tout en restant à la même position - peut être un excellent cadeau pour un coureur, qui sera peut-être même surpris par l’idée. Une roue adaptée (pour éviter de voir changer de gommes à chaque fois) et vous pouvez installer votre vélo sur le rouleau.

© Tackx



Il est même possible de rendre l’activité didactique en se connectant à certaines plateformes en ligne vous permettant de vous entraîner, par l’intermédiaire d’un écran ou d’une tablette, avec des centaines de coureurs à travers le monde. Certains modèles, un peu plus onéreux, offrent un rendu du terrain de jeu presque parfait.