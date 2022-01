En 2021, un total 47829 personnes ont participé à au moins un trail en Belgique, ressort-il des chiffres communiqués par la plateforme Betrail sur l'année écoulée. En raison de la crise sanitaire qui perdure, ce chiffre est encore inférieur aux années 2017 à 2019 mais est nettement supérieur à 2020 (+60,46 %).

De ces chiffres 2021, on retiendra surtout une tendance de fond concernant la course à pied qui se traduit également dans les chiffres de participation aux événements trail : les femmes sont de plus en plus présentes sur les sentiers.

Parmi les 47829 personnes ayant couru au moins un trail et enregistré automatiquement par Betrail, on retrouve en effet 15729 dames. Soit 32,89% de l'ensemble des participants. La proportion de dames (qui était en progression de 2017 à 2019 (passant de 31,35 % à 32,16 %) avant de redescendre en 2020 à 30,53 %) franchit donc un nouveau record en Belgique avec ce chiffre.

© Betrail

Dans l’ensemble, le nombre de résultats féminins avait augmenté de 7,54% en 2018 (+4,36 % pour les hommes) et de 9,74 % en 2019 (+6,78 % pour les hommes). En 2020, après une chute de 66,46 % (-66,32 % pour les hommes), le nombre de résultats augmente à nouveau avec +103,70% chez les dames et +91,55 % pour les hommes.

© Betrail

Exception faite de l’année 2020 pour la moins particulière, l’écart de participation entre hommes et femmes tend donc à s’atténuer.

1,76 : le nombre moyen de courses en 2021

Au niveau du comportement des coureurs, le nombre moyen de courses de trail par coureur est habituellement de l’ordre de 2 (ce chiffre est similaire en France). Inférieur en 2020 (1,45), il l’est resté légèrement en 2021 (1.76). Au total, près de deux tiers des coureurs (32342) n’ont couru qu’une seule course en Belgique en 2021.

© Betrail

972 distances trails en 2021

972 courses (distances) ont au total été organisées en 2021 (+5 %), réparties en 280 événements (-3,75 %).

57 événements (20,36 %) comptant 182 distances (18,72 %) ont par contre été annulés. On est cependant bien loin de l’hécatombe de 2020 qui avait vu l’annulation de 201 événements (69,07 %) comptant 635 distances (68,57 %).

Le nombre moyen de finishers par événement est stable de 2017 à 2019 (environ 460), grimpe à presque 500 en 2020 et plonge à 377 en 2021. Le nombre moyen de finishers par distance a lui aussi augmenté en 2020 (alors qu’il était en diminution de 2017 à 2019) mais dévisse en 2021 avec une petite centaine de finishers par distance. Cette diminution du nombre moyen de finishers par distance s’explique par le fait que les événements organisent en moyenne plus de distances avec une moyenne passant de 2,59 en 2017 à 3,23 en 2020 puis à 3,54 en 2021. Les organisateurs ont donc tendance à multiplier le nombre d’épreuves sur un même événement.

La distance moyenne des épreuves organisées est désormais de l’ordre 30km.