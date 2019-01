Près de 60000 coureurs ont pris part à au moins un trail en Belgique en 2018.

Il est loin le temps où la pratique du trail était l’apanage d’une petite minorité de sportifs considérés comme fous. Avaler des kilomètres en pleine nature, manger du dénivelé positif (D +) ou partir en quête des plus belles traces de la région sont devenus, pour beaucoup de coureurs, la norme. Le trail, qui consiste dans sa définition généralement partagée à courir une distance dite "longue", en "milieu naturel", en "semi-autonomie" et avec "une quête de dénivelé", s’est largement popularisé ces dernières années. Avec du positif, mais aussi certaines dérives aux yeux des puristes.

Toujours est-il que les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Et pas besoin pour ça de regarder jalousement vers les Alpes ou les Pyrénées de nos voisins. En Belgique aussi, les traileurs sont partout. Betrail, la plate-forme du trail belge qui offre des outils de mesure des performances sur tous les trails belges (mais aussi en France désormais), nous a permis d’obtenir quelques chiffres témoignant de cet engouement.



La preuve en chiffres:

58 927 personnes ont participé au moins à un trail (ou un start-to-trail) en Belgique en 2018. C’est une augmentation de 9 % par rapport à 2017. En ne tenant compte que des épreuves reconnues comme "trail" selon la définition de Betrail , ce chiffre est de 34 126 (+ 13 % par rapport à 2017). Les traileurs "réguliers" en compétition sont un peu moins nombreux puisqu’ils ne sont "que" 6 995 à avoir pris part à au moins trois épreuves en 2018 (- 14 %).

Ces sportifs ont pu exercer leur passion sur 653 trails en Belgique en 2018, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente. Des courses centralisées autour de 253 événements différents. Parmi celles-ci, 250 étaient considérées, selon les critères Betrail, comme des épreuves start-to-trail, soit des épreuves avec moins d’off-road et/ou avec une distance plus courte. Vingt-deux d’entre eux étaient des ultras, soit des courses de plus de 80 bornes.





>>> Il existe plusieurs critères, selon Betrail, pour définir un trail (son kilométrage, le pourcentage du parcours en offroad ou la distance moyenne entre les ravitaillements). En très bref, un parcours de 21 km avec plus de 70 % d’offroad sera considéré comme "trail". Entre 7 et 21 km, une course peut être considérée, selon ses caractéristiques, comme "nature" ou start-to-trail". (voir www.betrail.run)