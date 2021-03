Contacter Bashir Abdi a été plus difficile que d’habitude. Le marathonien belge est réputé pour sa sympathie mais quand la technique s’en mêle, c’est une autre histoire. "Je suis dans les montagnes en Éthiopie", nous a-t-il envoyé lors de notre premier contact. "Mais je redescendrai à Addis Abbeba (NdlR : la capitale du pays) et, là, on fera l’interview au téléphone."

C’est finalement depuis Djibouti qu’il a pu nous répondre. Le petit pays ("mais puissant grâce à son port", prévient Abdi) coincé tout à l’est de l’Afrique entre l’Éthiopie, la Somalie et l’Érythrée a récemment accueilli un semi-marathon de haut vol. À la baguette, on retrouve notre compatriote aux côtés de son ami Mo Farah.

"On organise tout nous-même et on court", explique celui qui détient désormais le record de Belgique du marathon (2 h 04.49), longtemps la propriété de Vincent Rousseau. "J’ai l’habitude d’un tout autre fonctionnement. On vient me chercher à l’aéroport, je cours et je repars. Là, j’ai énormément de choses à penser. Je ne me rendais pas compte que c’était à ce point-là compliqué. Chapeau aux organisateurs de grands événements."

L’Afrique aura toujours une place importante dans le cœur du natif de Mogadisco en Somalie. Forcé de quitter son pays natal pour fuir la guerre, Bashir Abdi, 32 ans, a transité par des camps de réfugiés pour finalement retrouver sa famille à Gand. Sa ville depuis ses 13 ans. Là où il a fondé une famille et où il est passé de coureur un peu gauche à meilleur marathonien de l’histoire de notre pays.

Un athlète toujours positif et redevable au pays qui l’a accueilli. Entretien avec un phénomène qui rêve de briller cet été aux Jeux Olympiques après avoir choqué le monde du running belge.



(...)