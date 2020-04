Catherine Lallemand nous livre quelques conseils pour continuer à pratiquer sans se mettre en danger durant le confinement.

Avec les mesures de confinement qui sont actuellement de mise en Belgique dans le cadre de la crise du coronavirus, de nombreux sportifs se retrouvent privés de leur(s) discipline(s) de prédilection.

Pour garder la forme, ou tout simplement pour s’aérer et se vider l’esprit, de nombreuses personnes se sont donc mises à la course à pied ces derniers jours. Si Catherine Lallemand salue l’initiative, elle insiste sur, outre le respect des règles indiquées par les autorités, quelques réflexes à adopter, qu’elle partage avec nous sous la forme de conseils pour pratiquer la course à pied dans les meilleures conditions, malgré les circonstances. Des conseils valables aussi pour ceux qui sont déjà des habitués des sorties running.



"Aujourd’hui, comme il ne reste plus grand-chose à faire, tout le monde commence à courir. Mais il faut aussi prendre certaines précautions car ceux qui n’ont jamais véritablement couru ne connaissent pas les risques de courir partout, n’importe comment et, surtout, à n’importe quelle intensité."