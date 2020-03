Quand ? Le 5 janvier 2020. Distance ? 73 km (3800 D +)

Où ? Pralognan-la-Vanoise (France)

"C’est la première longue distance que j’ai faite, en 2006. Une course belle et conviviale autour des glaciers de la Vanoise, un massif que j’adore et qui représente beaucoup car mon père était aussi directeur de ce parc national. C’est cette épreuve de 73 km qui m’a réellement confirmé que j’avais envie de m’impliquer et de m’amuser dans les longues distances. Au bout de 4-5 heures de course, j’étais avec des coureurs qui d’habitude sont toujours plus forts que moi sur du court et, là, je n’avais qu’une seule envie : partir, m’envoler. Je commençais à m’amuser quand eux sombraient dans la fatigue. Il y a quelque chose qui s’est passé. J’ai gagné cette course mais, surtout, j’ai eu un déclic pour les longues distances. Ce fut aussi une des premières fois où mon père et mon frère m’ont suivi tout au long de la course. Que de superbes souvenirs."

(...)