Une opinion signée Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du magazine Zatopek.

Alors, ça y est ! Les coureurs à pied sont devenus les nouveaux délinquants de la santé. On les accuse de propager l’épidémie. D’où les visages courroucés des passants. D’où la réflexion adressée l’autre jour par une vieille dame à deux coureurs qui se tenaient pourtant à distance respectable. "Foutez le camp avec vos gouttelettes !"

Le contexte

Cette épidémie est difficile pour tout le monde. Surtout pour ceux qui ont perdu un proche. En situation de crise, on est triste et tendu, c’est normal. En revanche, on peut ne pas ajouter de la haine à la douleur. Certains le comprennent et on a vu fleurir un tas d’initiatives solidaires. À l’inverse, on a vu aussi des pays se disputer pour détourner à leur profit le peu de matériel disponible (gants, masques, réactifs…), des politiques s’affronter sur la question des responsabilités et des scientifiques se quereller à propos de l’efficacité de tel ou tel traitement.

Dans ce climat souvent délétère, il aurait été superbe que les citoyens s’érigent en modèles d’apaisement. Malheureusement, ce n’est pas ce qu’on a vu. Dans beaucoup de familles, les positions se sont radicalisées entre les partisans d’un confinement strict et d’autres, plus libertaires, qui voulaient continuer à occuper l’espace public.

Vous avez remarqué ? Cette ligne de front a souvent été révélée par la question du sport en extérieur. Est-il légitime de vouloir en faire ? Se met-on en danger en s’adonnant à sa pratique ? Met-on en danger ceux qui nous entourent ?

Dans un premier temps, on va tenter de répondre rationnellement à ces interrogations. Ensuite on verra que l’hostilité envers les coureurs se nourrit aussi d’autres causes moins avouables.

Sur les risques proprement dit, disons qu’ils sont à ce point faibles qu’en restreignant les pratiques en leur nom on peut tout aussi bien interdire aux gens d’emprunter encore les trottoirs parce qu’il arrive parfois qu’un pot de fleurs tombe d’un balcon. Rappelons que la majorité de ceux qui développent la maladie savent exactement dans quelles circonstances ils ont été contaminés. À notre connaissance, personne n’a jamais invoqué la course à pied. Rappelons aussi que le Covid-19 se transmet par des postillons. Or, l’immense majorité des coureurs se comportent de façon citoyenne en respectant les 3 ou 4 mètres d’éloignement et en évitant de cracher ou de se moucher dans ses doigts à proximité d’autres personnes.

OK, il peut y avoir des exceptions. Qu’on leur réserve alors les accusations d’incivisme et qu’on laisse les autres s’époumoner tranquilles.

Quant à la thèse d’une possible transmission par aérosol, c’est-à-dire par le biais de gouttelettes très légères qui resteraient dans l’air longtemps après le passage de la personne, rappelons qu’elle est hypothétique et ne vaut, de toute façon, qu’à l’intérieur des établissements. À l’extérieur, elle est vraiment très peu vraisemblable.

Les vraies causes de rejet

Dans toutes les épidémies de l’Histoire, on remarque les mêmes phénomènes, notamment ce besoin de trouver un bouc émissaire. Au Moyen Âge, on brûlait les sorcières qu’on surnommait les "semeuse s de peste" . Personne ne songe encore à brûler les coureurs, mais on sent bien qu’il ne faudrait pas grand-chose pour rallumer la mèche. Dans ce contexte de tensions vives, on serait en droit d’attendre des autorités qu’elles calment le jeu. Problème ! Depuis quelques semaines, le discours officiel est confisqué par des "spécialistes" de santé qui n’envisagent la situation qu’à travers le prisme de leur discipline. Bien sûr, il y aurait moins de contagion si tout le monde restait chez soi, 24 heures sur 24. Il y aurait aussi moins de crimes et moins d’accidents. En contrepartie, cela se solderait par une augmentation en flèche des violences et des dépressions. Mais comme ces maux ne correspondent pas aux spécialisations de ceux qui édictent ces nouvelles règles, ils passent au bleu !

Moralité

Dans l’hostilité qui se manifeste à l’égard des coureurs à pied (cela vaut aussi pour les cyclistes et les promeneurs), on ne peut pas s’empêcher de distinguer un fond de colère et de frustration de la part de tous ceux chez qui le contexte exceptionnel de pandémie réveille des inclinaisons autoritaires. Or, la course à pied a toujours été une rebelle. Au fil du temps, elle s’est successivement opposée au mouvement sportif conventionnel, au discours hygiéniste des médecins qui la disaient trop dangereuse, aux préjugés sexistes, aux carcans de la bienséance.

Cette fois, les coureurs démontrent leur attachement aux libertés individuelles. Or, il se trouve que cet attachement ne contrevient pas aux règles de prudence. On peut parfaitement courir tout en respectant les distances de sécurité. On peut aussi se sourire et même s’adresser des signes complices. De toute évidence, cette convivialité constitue un bien meilleur gage de protection sociétale que l’autre attitude qui consiste à se ronger les sangs et, par la fenêtre, à jeter des regards pleins de haine aux coureurs.

Respectons les règles. Gardons nos distances. Mais continuons à nous entraîner !