J’ai prévu d’aller courir ce soir… et si j’y allais plutôt demain ?"

Beaucoup de coureurs se reconnaîtront dans ce questionnement. Bien souvent, on remet effectivement la séance à plus tard. Et l’on s’adonne alors, la plupart du temps sans le savoir, à ce qu’on appelle la procrastination.

Il n’y a pas que les coureurs qui sont concernés. Entre 15 et 20 % des adultes sont atteints par ce mal de façon suffisamment grave pour que cela leur cause parfois préjudice. La sphère où cette tendance à remettre les choses s’exprime le plus, ce sont les tâches ménagères. D’après une enquête de 2018, elles arrivent effectivement en tête des travaux que l’on postpose le plus facilement : rangement, lessive, repassage, vaisselle. Ensuite viennent les obligations administratives : régler les factures, répondre au courrier, vider sa boîte mail. Puis ce sont les petits bricolages de la maison : changer une ampoule, attacher un tableau, huiler une porte qui grince. Voilà le tiercé de tête de la procrastination, suivi de près par un quatrième larron. Lequel ? Le sport, pardi !

Plus du tiers des sondés (36 % précisément) disent renvoyer souvent ou très souvent une séance de sport à plus tard. Dans le Zatopek actuellement en kiosque, un dossier complet explore le sujet et propose des solutions pour un peu moins procrastiner.

Moins on en fait, moins on en fait

Le problème principal de ce mal réside dans le fait qu’il procure des joies fugaces qui sont vite contrebalancées par une perte progressive des repères guidant nos vies. Songez-y. Il est rare qu’on n’ait qu’une seule chose à faire en un instant précis. Le plus souvent, on a une liste de tâches et il nous revient de les exécuter dans l’ordre en passant des plus urgentes aux plus intemporelles. Tout l’art consiste donc à les trier par ordre d’importance et à donner la priorité à certaines au détriment d’autres.

La procrastination vient perturber ce bel ordonnancement. Comme un cheval de saut renâcle parfois devant l’obstacle, on bloque face à l’exécution de certains devoirs et on cherche tous les moyens pour se défiler.

Les raisons de ce blocage sont de diverses natures : le manque d’énergie, l’ennui, la complexité de la tâche, la fatigue, l’indécision, la peur de l’échec ou le perfectionnisme. La satisfaction immédiate procurée par ce renoncement se paie généralement par un regain de stress à long terme quand on est forcé de constater, in fine, qu’on ne s’est pas montré à la hauteur de ses engagements. Ainsi la procrastination abaisse insidieusement l’estime de soi en même temps qu’elle exaspère l’entourage. Lesté de cette piètre image, on a encore moins de courage pour accomplir les tâches essentielles et l’on tombe dans le cercle vicieux si bien décrit par le groupe Tryo dans une ses célèbres chansons : "Moins on en fait, moins on en fait".

Mon truc à moi

Un des moyens pour se prémunir de nos tendances à la procrastination consiste à se fixer des contraintes. Un exemple ? Lorsqu’on commence un programme de course à pied, on a tout intérêt à se glisser dans un groupe pour persévérer. Ou alors, on cherche une personne du même niveau que soi pour lui donner des rendez-vous fixes en cours de semaine et s’entraîner ensemble. C’est simple et très efficace. Les autres astuces sont à découvrir dans le dossier paru dans Zatopek !

"Je cours pour ma forme" pour s’accrocher à son objectif

Courir en groupe, on vous le disait ci-dessus, est le meilleur moyen de ne pas reporter au lendemain une séance de sport. Ça tombe bien puisque, chez nous et depuis 2008, le programme "Je cours pour ma forme" propose aux coureurs - débutants ou aguerris - des séances d’entraînement sur douze semaines. Les groupes, composés de personnes de tous âges et de tous bords (mamans, étudiants, retraités, etc.), sont organisés selon les niveaux (0-5 km, 5-10 km, 10 km et +) et supervisés par des coachs spécialement formés. On les retrouve dans plus de 200 communes ! La prochaine session s’annonce déjà et, selon les communes, commencera à la fin de ce mois de février ou dans le courant du mois de mars. Petite nouveauté : un groupe 0-5 km dédié aux ados.

Toutes les infos sur le site jecourspourmaforme.com.