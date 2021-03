Les parcours? Ils devraient être dans les grandes lignes identiques à ce qu'ils étaient par le passé. Vu l'impossibilité de maintenir signaleurs et policiers à certains endroits sur trois jours, certains changements devraient toutefois avoir lieu.







Rappelez-vous l'an dernier, le couperet tombait à la mi-mars sur le sport amateur et l'événementiel sportif. La mort dans l'âme, les organisateurs des Crêtes de Spa avaient officialisé l'annulation pure et simple de la 43e édition deux semaines avant sa tenue. Quelques jours après la sortie d'un nouveau protocole concernant l'organisation d'épreuves de course à pied , les Crêtes de Spa, qui planchent sur la question depuis un certain temps, ont enfin pu sortir leur version 2021. Une version qui est bien dans les clous au niveau des autorités sanitaires.(le trail de 55 km a sauté), explique Sebastien Legat (Golazo).Sachez que les personnes inscrites pour la version "mars" de 2021 pourront reporter leur inscription sur la version "juin". Voire la reporter à l'an prochain s'ils le souhaitent.