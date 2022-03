Deux ans après la dernière "vraie" édition à cause du Covid, à l’exception d’une formule adaptée l’année passée, les Crêtes de Spa sont de retour au printemps prochain. Dans leur formule traditionnelle, mais avec une innovation tout de même : cette 44e édition se déroulera sur deux jours, les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022. "La levée des mesures sanitaires nous permet de revenir à une formule plus traditionnelle, avec des départs groupés", souligne Christian Marchot, coordinateur de l’événement spadois.