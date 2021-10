Raymond Goethals reste aujourd’hui encore l’entraîneur belge le plus titré. Raymond-la-science a notamment remporté la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille en 1993. Son accent brusseleer et son franc-parler ont aussi fait de lui un personnage incontournable. Il aurait eu 100 ans aujourd’hui !

Sa carrière d’entraîneur lui a permis de suivre l’évolution des capacités physiques des footballeurs belges et français. Lorsqu’il arrive à Bordeaux en 1979, son constat est sans appel : "J’ai dû diviser les charges d’entraînement par deux." À l’époque, le championnat belge surclasse le championnat français. Dix ans plus tard, quand Raymond Goethals revient à Bordeaux en 1989 pour sauver le club, la situation s’est complètement inversée et le magicien doit revoir à la hausse ses programmes. Depuis, le niveau athlétique des footballeurs professionnels du monde entier n’a cessé d’augmenter.