Avec la pandémie de Covid-19, le monde de la course à pied a été bousculé comme jamais. Les participants ont perdu leurs repères et les organisateurs ont dû souvent annuler leur évènement, la mort dans l’âme.

Dans ce contexte déprimant, un nouveau challenge a été imaginé par l’ASBL Sport et Santé (Zatopek Magazine). Il s’agissait d’établir le classement des courses "les plus populaires" en dépit de leur annulation pour la plupart. Les votants avaient le choix entre 173 courses à Bruxelles et en Wallonie.

Le Delhalle à la fête

Il ne s’agissait pas d’une élection banale. Les participants étaient invités à voter avec leurs pieds, c’est-à-dire qu’ils ont symboliquement versé à leur course de cœur les kilomètres qu’ils ont effectués en marchant ou en courant entre le samedi 12 et le dimanche 20 décembre.

Au final, 70959 km ont été parcourus par près de 1800 participants. Dont plus de 8000 pour le lauréat ! Et contrairement à ce qu’on aurait pu croire, ce ne sont pas les grosses cylindrées qui ont remporté ce challenge. Par exemple, les 20 Km de Bruxelles terminent 22e avec 523 km.

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, ce ne sont pas les grosses cylindrées qui ont remporté ce challenge. Porter les couleurs d’un évènement de course à pied devait évidemment mieux convenir aux coureurs expérimentés qu’aux coureurs débutants, qui parfois n’ont jamais épinglé un dossard sur leur tee-shirt.



Ce n’est d’ailleurs pas une surprise de retrouver dans le haut du classement des courses de "challenge" et notamment du Challenge Delhalle (les Forges, le cross de Bousval, la Printanière, Val d’heure, Jogging de la Principauté, etc.). Pour rappel, un challenge dans la vie réelle, c’est un calendrier de plusieurs rendez-vous de course à pied étalés sur une année civile. Les coureurs de challenge connaissent donc très bien les classiques.



Dans le haut de ce classement, on retrouve ainsi des courses "de coureurs expérimentés" mais aussi parfois des courses plus familiales gérées par des équipes, des clubs ou des challenges dynamiques qui relayent les informations et mobilisent plus facilement sur les réseaux sociaux (jogging Baelenois, trail de l’Orneau, les Relais givrés, etc.).