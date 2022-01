Chaque année, les chiffres de la pratique de la course à pied à travers le monde sont en hausse. Plus de passionnés de course à pied, plus de kilomètres parcourus ou encore plus d'argent brassé par les acteurs de ce marché.

Mais peu de chiffres sont disponibles lorsqu'on se focalise plus spécifiquement sur la Belgique, qui est aussi une terre de course à pied.

C'est pourquoi Belgium Running, marque running de la Dernière Heure Les Sports et de l'Avenir, a décidé de lancer une enquête en ligne sur les habitudes de course en Belgique. Entraînement, matériel, santé, différentes thématiques sont abordées. Les résultats et les analyses seront disponibles dans le guide running que nous publierons dans nos éditions le jeudi 24 mars.

Si vous pratiquez la course à pied, de façon épisodique ou régulière, n'hésitez pas à participer à notre enquête. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Chaque participant recevra un bon de réduction à faire valoir au sein de l'un des magasins Trakks.