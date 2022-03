Après une année d’interruption forcée due à la pandémie, les 10 Miles de Charleroi seront de retour le dimanche 13 mars.

L'épreuve reste délibérément attachée à la formule à succès des années précédentes. La course se déroulera à 100% sur le territoire de la ville. Le départ de cette épreuve historique et au caractère 100% urbain sera donné du boulevard Tirou, en plein centre-ville à hauteur de la place Verte. Les participants se dirigeront d'abord vers les superbes quais pour une première boucle et un second passage le long du boulevard Tirou, afin d’offrir un maximum de show aux spectateurs et supporters présents, avant de partir à la découverte Charleroi et de ses environs.

Plateau relevé et diversifié

“Nous étions très fiers d'accueillir près de 2500 participants en mars 2020 dans des circonstances difficiles à quelques jours du premier confinement ", indique Luc Bouvier de l'organisation Charleroi Running. "Il s'agissait principalement de coureurs belges, soit en vue d’une préparation aux premiers Mmrathons de l’année, qui se courent en avril et mai, mais aussi d'un nombre considérable de participants qui participent entre amis pour des bonnes causes et/ou diverses associations locales."

Trois distances

Trois courses seront au programme, avec l’épreuve-reine des 10 Miles (16 km) , une distance de 4 Miles (6,4 km) empruntant le parcours des 10 Miles, sans oublier les jeunes pousses avec la mise en place d’un Mile des jeunes (1,6 km) sillonnant les quais de Sambre et le boulevard Tirou .

"Cette année 2022 se voit marquée par le retour des 10 miles de Charleroi après une année de pause forcée due à la situation sanitaire", se réjouit l'échevin des Sports Karim Chaibai. "Elle est aussi l’occasion pour la ville de Charleroi de renouveler sa confiance à Charleroi Running pour les 3 années à venir et consolider le partenariat que nous avons construit ensemble avec une nouvelle donnée dans l’équation : le sport pour tous. En effet, à dater de cette saison, les jeunes participants bénéficiant de la carte C-Gratuit pourront participer gratuitement aux courses qui relèvent de notre partenariat. Les membres des Maisons des Jeunes pourront, quant à eux, bénéficier d’un tarif préférentiel. Ceci constitue une véritable ouverture vers la démocratisation de ce beau sport qu’est la course à pied.»

Le programme

Dimanche 13 mars 2022

Retrait des dossards Rive gauche (place Verte) : àpd 13h00

14h15: Départ du Miles des jeunes (9 à 12 ans /1600 mètres)

15h00 : Départ des 4 & 10 Miles

17h15 : Tombola et remise des prix (4 Miles)

17h45 : Remise des Prix Tombola (10 Miles)

<<< Inscriptions et plus d’infos >>>