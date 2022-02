Commençons par une question toute simple : qu’est-ce qui différencie la course de la marche ? Serait-ce la vitesse de déplacement ? Non ! Les meilleurs marcheurs athlétiques sont capables de tenir des moyennes de l’ordre de 15 et même de 16 km/h, soit une vitesse très supérieure à celle de nombreux coureurs.

Serait-ce alors, comme généralement entendu, que la course implique un temps de suspension dans les airs ? Non plus. Un grand nombre de joggeurs gardent toujours une partie de corps au contact du sol. Et pourtant, ils courent.