À une époque où le calendrier running est surchargé et où les organisateurs ont souvent du mal à attirer autant de monde que par le passé, le Trail des Lumeçons fait presque figure d’exception.



Depuis 15 jours, l’événement namurois qui se tiendra affiche complet. Ils seront donc quelque 1 600 coureurs ce vendredi soir (19 h 30) au départ du Hall sportif de la Plante pour prendre part à l’une des trois distances proposées (9, 16, 27 km).



La localisation, au cœur de Namur et avec la Citadelle comme terrain de jeu, mais aussi son statut de premier trail nocturne de Wallonie ainsi que sa réputée après-course sont une garantie d’attirer les coureurs.



"Nous n’avons jamais été inquiets d’un possible manque d’intérêt pour cette édition", confie Florian Badoux, pour Tri4us, à la tête de l’événement. "C’est un rendez-vous pour lequel il n’est plus nécessaire de faire beaucoup de publicité tant les gens ont pris l’habitude d’y venir. Nous savions que, si le contexte nous permettait d’organiser les Lumeçons, il y aurait du monde."



Comme chaque année, le détail des parcours restera secret jusqu’au dernier moment. Seule certitude, les coureurs s’élanceront du même endroit et au même moment pour les trois distances. Un départ de masse donc pour un événement où le Covid Safe Ticket est obligatoire.