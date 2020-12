Un succès tel, que la Communauté Sportex, qui rappelons-le avait déjà au préalable organisé 3 actes duofa décidé de ne pas en rester là.Le samedi 16 janvier, il y aura en effet un deuxième acte des Maîtres du Temps. Chaque participant sera une nouvelle fois invité à tracer son propre parcours, et à parcourir un maximum de fois celui-ci dans un délai toujours plus court à chaque tour. Rappelons que le premier Maître du Temps se nomme Stinj van Lokeren (photo), qui avait collectionné 18 tours de 4 km, soit 72 km, avec un 18e en 12' 51" !Et ce n’est pas tout, puisque c’est cette fois-ci carrément un week-end de challenges que proposera la Communauté Sportex, avec le lendemain, le dimanche 17, Les Princes du Temps, à 9 h, puis L’As du Pic, à 13 h.Sur les Princes du Temps, les plus jeunes (21 ans maximum) devront tracer un circuit de 1000 m, à parcourir aussi autant de fois que possible et dans un délai toujours plus court.L’As du Pic fera le bonheur des amateurs de dénivelé. Chaque participant devra cumuler un maximum de dénivelé positif sur une seul et même côte. A l'inverse des Princes et Maîtres du Temps, il n'y aura pas d'élimination, avec pour tous donc 6 sessions, de 30 minutes, puis 25, 20, 15, 10 et enfin 5 minutes.L’inscription à chacun de ces challenges est gratuite ( www.ultratiming.be ).Pour plus de renseignements : www.communaute-sportex.org