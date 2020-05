Le Covid-19 km Challenge, challenge solidaire de course à pied qui s’est tenu entre le samedi 2 mai et le dimanche 10 mai, a finalement réuni 13 586 participants et ainsi permis de récolter assez de fonds pour produire 50 000 litres de soupe à destination des plus pauvres. Un beau succès solidaire !

Parmi ces participants se trouvait le roi Philippe Ier de Belgique. On lui adressera donc ce message succinct : "Merci, Roi." Une formule un peu étrange que les plus calés en histoire du sport auront néanmoins reconnue puisque "merci, Roi" fut aussi la réponse de l’Américain Jim Thorpe au roi de Suède lors des Jeux olympiques de Stockholm en 1912. Thorpe venait de gagner le décathlon et le pentathlon. "Monsieur, vous êtes le plus grand athlète du monde", lui avait dit Gustav V. Auquel Jim Thorpe avait répondu ce fameux : "Thanks, King." ("Merci, Roi.")

(...)