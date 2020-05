Ces accessoires utilisés durant la saison froide en course à pied ou pour la pratique de sport outdoor ne sont pas destinés à être utilisés comme des substituts aux masques.

Àl’instar de Bic par exemple, la marque Buff ne fait plus qu’un aujourd’hui avec la dénomination générale donnée par le public à l’un des produits qu’elle conçoit. Dans les pelotons, on désigne habituellement par "Buff" tous les tours de cou, peu importe leur provenance ou leur qualité.

Cet accessoire, bien utile lorsque la météo n’est pas de la partie, est d’ailleurs l’un des goodies préférés des organisateurs de course. Ce Buff peut être utilisé de diverses façons, dont une qui permet de couvrir cou, nez et bouche. De là à en faire une protection efficace contre le Covid-19, il y a un pas qu’il ne faut pas franchir. La marque Buff elle-même, qui propose des produits plus qualitatifs que ceux distribués en masse lors des événements grand public, a communiqué sur le sujet.

"Nous avons, ces jours-ci, reçu de nombreuses questions concernant l’utilisation de nos produits comme alternative aux masques de protection contre le coronavirus", indique-t-elle. "Buff propose une gamme étendue de produits conçus, notamment, pour le sport. Pour fabriquer des produits garantissant une protection dans une diversité de situations, nous employons les meilleurs matériaux et les technologies les plus avancées, de manière à protéger les utilisateurs contre le froid, le vent, le soleil ou le feu, entre autres. Cependant, bien que nos produits multifonctionnels couvrent entièrement l’avant du visage (nez, bouche, menton et cou) , il n’est pas scientifiquement prouvé qu’ils empêchent de contracter un virus/une maladie ou de transmettre un virus/une maladie à autrui."

Et la marque de se montrer plus formelle encore : "Les accessoires pour le cou et la tête Buff ne sont pas destinés à être utilisés comme masques de qualité médicale ou comme mesures efficaces pour prévenir les maladies ou la propagation de virus. Buff ne fabrique pas et ne prétend pas fabriquer des produits qui préviennent les maladies, les affections ou la propagation des virus."

Le message est clair.