Ce samedi 11 septembre aura lieu la 21e journée des premiers secours. Cette journée de sensibilisation vise à rappeler l’importance des gestes qui sauvent dans les situations d’urgence. Des situations que de plus en plus de traileurs rencontrent. Car, comme l’explique dans le Zatopek actuellement en kiosque François Nicard, gendarme depuis 16 ans et secouriste en peloton de gendarmerie de haute montagne de Grenoble (PGHM) depuis dix ans, les traileurs et randonneurs sont de loin les victimes les plus courantes d’accidents, bien devant les autres sports comme le ski ou le parapente. Les accidents de traileurs en montagne sont ainsi devenus monnaie courante. Avec parfois des fins tragiques comme ce décès sur l’une des courses organisées dans le cadre de l’UTMB le 25 août dernier.