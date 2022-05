Sur la course des 7 km, c'est Louis Vanloobeeck qui s'est imposé. Chez les dames, c'est le nom ultra connu de Delphine Thirifays qui est inscrit en lettres d'or sur le palmarès officiel. Pour le 15 km, l'épreuve reine, Amaury Paquet a confirmé son état de forme actuel avec une victoire éclatante en 48'14, signant du même coup sa troisième victoire sur cette course. "Je suis parti assez vite devant et seul Alex Servais a pu m'accrocher. J'ai poursuivi mon effort et me suis peu à peu détaché et j'ai fini ici avec une confortable avance. J'ai eu du mal dans les escaliers: ce n'est vraiment pas ma tasse de thé..."



Chez les dames, personne n'a pu concurrencer Irène Tosi qui a encore éclairé la course de son sourire et de sa vitesse. "Deuxième victoire pour moi sur un parcours assez compliqué avec beaucoup de relances et de changements de direction. Mais quelle ambiance ! J'ai profité de bout en bout."

Une belle réussite que celle de ce dimanche ! Un départ en fanfare sur l'esplanade de la gare des Guillemins et une arrivée non moins prestigieuse au parc de la Boverie où tout avait été mis en place pour faire de l'après course une véritable fête. Avec deux centres névralgiques différents, les contraintes logistiques étaient doublées mais les organisateurs de cette nouvelle manche de la Zatopek en famille ont parfaitement relevé ce défi titanesque. On n'entendait ci et là que des commentaires positifs et les sourires étaient omniprésents.