D’un côté, Liselotte Beck, 36 ans. La championne de Belgique du marathon en titre pratique la course à pied depuis l’âge de 18 ans, bien plus intensivement depuis sa prise d’un dossard à la fédération voici deux ans. De l’autre, Stijn Van Lokeren, 42 ans. Champion de Belgique d’ultra-trail en 2018, il a également gagné à deux reprises Olne-Spa-Olne ou terminé sixième sur les 80 kilomètres de l’Ecotrail de Paris en 2019.

Ces deux excellents athlètes de niveau national, qui allient qualité et quantité dans leur pratique de la course à pied, présentent la particularité d’être mari et femme. Plus, et pas accessoirement, ils sont parents de deux enfants.

Ce couple de sportifs est né en 2004. Tous deux ont en parallèle un métier prenant (elle enseigne les maths et la physique dans le réseau secondaire, lui est également professeur dans une Haute-école) tout en ayant un focus sportif intense et de qualité sur leur sport.

Nous sommes allés à leur rencontre, du côté de Sint-Pauwels, dans le Pays de Waes, afin de comprendre en dix questions comment ils parvenaient à mener de front leur vie de couple avec leurs multiples carrières : celles sur les terrains professionnel et sportif mais aussi, à la maison, celle de parents. Sans délaisser pour autant leur relation. Sur place, la maison est moderne et coquette et beaucoup de choses rappellent que, ici, le sport occupe une belle place.

Votre mode de vie, on le devine, doit d’abord être basé sur un sens important de l’organisation. Concrètement, vous faites comment ?

(...)