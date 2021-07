Courir, deux à trois fois par semaine, fait partie de la routine de Loïc Nottet. Depuis la découverte de la discipline à l’adolescence, le Carolo n’a plus jamais rangé ses baskets au placard. Entre un besoin viscéral de se défouler et la nécessité de travailler sa condition physique, il accumule les kilomètres depuis plus de dix ans maintenant. À tel point que, pour les besoins de l’application Start 2 Run, il a là aussi accepté d’endosser le rôle de coach, comme il l’a fait lors de la dernière saison de The Voice. La mission est bien sûr différente. Loïc Nottet n’a fait que poser sa voix sur des programmes préétablis. Mais tant en Belgique qu’en France, il accompagne de ses conseils et encouragements des milliers de coureurs désireux de mener à bien leur(s) objectif(s) à travers l’application. Avec une légitimité qu’il assume pleinement, au vu de ses liens étroits avec une discipline qui le lui rend bien. Entretien.

(...)